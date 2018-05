Geld aus Karten geklaut

Fest steht bislang, dass mindestens Karten, die Geldgeschenke enthielten, nicht bei ihren Adressaten angekommen sind, so die Polizei. Die Tatzeit könnte zwischen 12.50 und 14.45 Uhr liegen. Bekannte Tatorte sind die Straße Am Scheid und die Oberlandstraße.

Täter werfen leere Umschläge weg

Die geleerten Umschläge warfen die Täter offenbar weg. Sie tauchten zum einen in der Steingasse und in der Nähe des Friedhofs wieder auf. Dadurch ließ sich ermitteln, dass die Post zuvor mit Karten und Geld durch die Absender in die Briefkästen der Empfänger eingeworfen wurden.

„Es ist durchaus möglich, dass weitere Umschläge die Empfänger nicht erreichten, diese aber aus Unwissenheit den Diebstahl noch gar nicht festgestellt haben. Letztlich lässt sich das Ausmaß der Diebstähle sicherlich nur feststellen, wenn sämtliche Versender der Konfirmationspost sich mit den Empfängern in Verbindung setzen und nachhaken“, erklärt Polizeisprecher Martin Ahlich.

Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, (0 64 61) 9 29 50. (red)