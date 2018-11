Von Mark Adel

Geld nur für Kapellen und Bürgerhäuser

Hessenkasse Dörfer sollten Projekte vorschlagen, doch das Geld wird nun woanders gebraucht

Breidenbach-Niederdieten Die Ortsbeiräte aller Breidenbacher Ortsteile durften Wünsche äußern, was sie mit jeweils 100 000 Euro in ihrem Dorf machen wollen. Doch das Wenigste wird erfüllt: Das Geld fließt ausschließlich in Bürgerhäuser und Friedhofskapellen.

Copyright © mittelhessen.de 2018