Gemeinde begrüßt ihren neuen Pastor

Glaube Feierlicher Gottesdienst: Andreas Schneider tritt seinen Dienst in der FeG Weidenhausen an

Gladenbach-Weidenhausen Pastor Andreas Schneider ist in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Weidenhausen in seinen ersten Dienst als Pastor eingeführt und ordiniert worden. Damit endete eine sechsmonatige Vakanz der Pastorenstelle in der Gemeinde.

