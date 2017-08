Von Michael Tietz

Gemeinsam die Zukunft gestalten

WAHLKAMPF Armin Müller-Rasmussen sucht das Gespräch mit den Bad Endbacher Bürgern

Bad Endbach Die Meinung der Bürger ist ihm wichtig. Deshalb sucht Armin Müller-Rasmussen bewusst das offene Gespräch – auch schon mal am Grill oder an der Kuchentheke. Der 40-Jährige hat ein großes Ziel: Er will Bürgermeister werden und mit den Bürgern die Zukunft gestalten.

