Gesucht: der „Burger-Meister“

Am Sonntag, 27. Mai, verwandelt sich die „Neue Mitte“ in Breidenbach in einen Grillplatz. Zum ersten Mal wird der „Burger-Meister“ gesucht. Erlaubt ist, was schmeckt – „Freestyle“ eben. Die Teilnehmer können selbst entscheiden, mit welchen Gerichten sie die Jury überzeugen.

Die Gemeinde will mit immer neuen Aktionen die „Neue Mitte“ beleben. Christoph Felkl hatte die Idee – wie viele andere Einfälle auch – bei einer Mountain-Bike-Tour. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hat er das Konzept dann verfeinert, Doris Mutschler von Hauptamt ist derzeit mit der Feinplanung befasst.

Es gibt einen Getränkestand der Burschenschaft und einen separaten Speisenverkauf

„Der Begriff Burger-Meister ist natürlich auch dem Wahljahr geschuldet“, sagt der Bürgermeister, der sich am 28. Oktober zur Wahl stellt. Den Siegern winkt als Gewinn die Teilnahme an einem exklusiven Grillseminar für vier Personen und ein kreativer Wander-Pokal.

Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Die Jury besteht aus Sascha Hof (Metzgerei Röhr), Jochen Stöcker (Küchen-Stöcker) und Patrick Werner (Landhaus Werner). Die Teilnehmer können, wenn sie wollen, ihre Gerichte verkaufen. Daneben gibt es einen Getränkestand der Burschenschaft und einen separaten Speisenverkauf. Die Grillmeisterschaft dauert von 12 bis 17 Uhr, und natürlich soll der Spaß im Vordergrund stehen.

Die Neugier auf die erste Breidenbacher Grillmeisterschaft ist groß, aber es fehlen noch Griller

Zu Gast ist das Spielmobil des Dekanats. Die Jugendpflege der Gemeinde organisiert ein Kinderprogramm „zum Mitmachen und Anfassen“. Auch ein Kinderkarussell soll für Spaß bei den jüngsten Besuchern sorgen.

Dass die Veranstaltung ein Erfolg wird, davon ist Christoph Felkl schon jetzt überzeugt. Denn er werde immer wieder angesprochen, „die Neugier ist riesengroß“. Dennoch: Die Zahl der potenziellen Grill-Meister ist noch überschaubar. Zwar reiche es bisher, um den Wettbewerb stattfinden zu lassen, aber „es könnten noch ein paar mehr sein“, sagt Felkl, der selbst begeisterter Griller ist. Bei der Meisterschaft fungiert er allerdings als Moderator.

Ihre Ausrüstung müssen die Griller selbst mitbringen, die Gemeinde stellt bei Bedarf Strom und Festzelt-Garnituren.

Die Gemeinde hat die Anmeldefrist bis Montag, 7. Mai, verlängert. Die Anmeldungen nimmt Doris Mutschler entgegen, E-Mail: d.mutschler(at)breidenbach. de.