Gesund und fair würzen – so geht’s

WELTLADEN Vortrag im Gemeindehaus

Gladenbach Kurkuma, Kardamom, Gewürznelken und Co. Exotische Gewürze geben unserem Essen das gewisse Etwas. Doch wo kommen sie her? Unter welchen Bedingungen werden sie produziert? Antworten darauf gibt der Weltladen Gladenbach am Mittwoch, 23. Mai.

