Von Michael Tietz

Gladenbach macht Straßenbauern Druck

VERKEHR Stadtparlament fordert weitere Sanierungen in Gladenbach und Mornshausen

Gladenbach Die Sanierungsoffensive für wichtige Durchgangsstraßen in Gladenbach soll in Fahrt kommen. Das fordert das Stadtparlament. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Marburger Straße und Bahnhofstraße in der Kernstadt sowie die Hauptstraße in Mornshausen.

Copyright © mittelhessen.de 2018