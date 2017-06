Von Michael Tietz

Gladenbach wartet auf Entscheidung des Gerichts

KIRSCHENMARKT Noch ist kein Autoscooter auf dem Rummelplatz aufgebaut

Gladenbach Welcher Autoscooter darf für den am Donnerstag (29. Juni) beginnenden Kirschenmarkt in Gladenbach aufgebaut werden? Der Verwaltungsgerichtshof wird dazu wohl am Dienstagnachmittag eine Entscheidung treffen.

