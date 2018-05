Von Michael Tietz

Gladenbach wird zum Spieleparadies

GEWERBEVEREIN 18 Mitmachaktionen stehen beim Kindertag am 2. Juni auf dem Programm

Gladenbach Es brummt in Gladenbach: Nach der Automobilausstellung wartet der Gewerbeverein am Samstag (2. Juni) mit einer weiteren Veranstaltung auf. Die richtet sich vor allem an die jungen Besucher. Beim Kindertag gibt es 19 Mitmachaktionen in der Innenstadt.

