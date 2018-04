Gregor Meyle kommt zum Open Air

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions-League-Band im Rücken. So steht der Backnanger Gregor Meyle auf der Bühne. Er tourt in diesem Sommer über einige Open-Air-Feste und kommt am 12. Juli zur Premiere in das Hofgut Dagobertshausen. Es ist nicht sein erster Besuch dort. Bereits 2016 begeisterte er seine Marburger Fans bei einem der legendären Scheunen-Konzerte und im Vorjahr lud er sogar Schlager-Star Helene Fischer auf das Hofgut ein, um mit ihr gemeinsam die Vox-Sendung „Meylensteine“ zu drehen.

800 Karten sind im freien Verkauf

Gastgeber des Hofgut-Konzerts ist die Vila Vita Marburg. Die nutzt das gesamten Areal des Gutes und verlagert die Bühne in die weitläufige Gartenanlage. Bereits ab 16 Uhr ist Einlass, sodass sich Meyle-Fans an unterschiedlichsten Food-Stationen und Barbecue-Ständen sowohl vor als auch nach dem Konzert durch die kulinarische Vielfalt der Angebote schlemmen können. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Tickets für den musikalischen Event im Juli sind ab 45 Euro erhältlich. Es gibt sie ab sofort auf den Internetseiten www.gregor-meyle.de, www.eventim.de und www.reservix.de sowie im „Vita Essentials“ in der Marburger Bahnhofstraße.

Weitere Infos gibt es hier. (red)