Von Christian Röder

Grillen im Zeichen der Kirsche

ESSEN Hinterländer BBQ-Fest findet am Samstag ab 12 Uhr an der Rauschenberghütte statt

Gladenbach-Mornshausen Die Grill-Gorumets vom Hinterländer BBQ-Team tischen am Samstag, 8. September, wieder bei ihrem BBQ-Fest an der Rauschenberghütte in Mornshausen auf. Das Besondere: Die Spare Ribs stehen diesmal ganz im Zeichen der Kirsche.

