Großer Zapfenstreich im Kurpark

JUBILÄUM Musikverein Bad Endbach feiert zwei Tage lang sein 50-jähriges Bestehen

Bad Endbach Schwungvolle Melodien, drei große Orchester, eine Abendserenade, der Große Zapfenstreich und ein Kurparkfest: All das fährt der Musikverein „Hinterländer Blasmusik“ Bad Endbach zu seinem 50. Geburtstag auf. Gefeiert wird am 25. und 26. August in Bad Endbach.

