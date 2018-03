Von Erich Frankenberg

Grundkurs Demokratie auf offener Bühne

Theater Isa Perski und Günther Jahn zeigen ihr neues Programm „Stimmvieh“

Biedenkopf Mit dem Titel „Besinnliches zur Demokratie“ haben Isa Perski und Günther Jahn ihr neues Theaterstück „Stimmvieh“ überschrieben. Sie regten die Zuschauer an, sich mit der aktuellen Lage in der Welt und in Deutschland auseinanderzusetzen.

