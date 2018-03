Haft für Kirschenmarkt-Schläger

Fassungslos schüttelte der aus Hohenahr stammende Angeklagte bei der Urteilsverkündung den Kopf. Der Mitangeklagte aus Kassel schaut konsterniert vor sich. Beide müssen ins Gefängnis: Weil sie einen 23 Jahre alten Mann auf dem Kirschenmarkt in Gladenbach so brutal verprügelt haben, dass er fast gestorben wäre und wohl ein Leben lang unter den Folgen leiden wird. Und das nur, weil das Opfer Fan des ihrer Meinung nach „falschen“ Fußballvereins ist.

Die dritte Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Dr. Thomas Wolf wendete dabei Jugendstrafrecht an. Staatsanwalt Timo Ide hatte für den Kasseler Täter eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen versuchten Mords gefordert, für den jungen Mann aus Ehringshausen eine Haft von drei Jahren und vier Monaten wegen gefährlicher Köperverletzung. Die Strafverteidiger der Angeklagten hatten für Bewährungsstrafen plädiert.

Das Gericht unterschied aber nicht zwischen den beiden Tätern. Es sah als erwiesen an, dass beide Männer wie besessen auf ihr Opfer eingeschlagen, zwei eingreifende Zeugen gewaltsam „beiseite geräumt“, wie Wolf es ausdrückte, und kurze Zeit später erneut losgeprügelt haben: Der Mann aus Hohenahr hat, so sieht es das Gericht als erwiesen an, das Opfer mit einem gezielten Tritt zu Fall gebracht. Der Kasseler trat dann nochmals gegen den Kopf.

Richter: „Irgendwo muss ein ganz großes Loch in der Seele sein, um eine solche Tat zu begehen.“

Thomas Wolf erinnerte an die „nie zuvor gesehene Brutalität“, die die Zeugen beschrieben hatten, als sie die Tritte gegen Bauch und Kopf des Opfers beschrieben hatten. Die verschiedenen Aussagen hätten sich „zu einem klaren Puzzle“ zusammengesetzt. Wolf begründete die Mordmerkmale: „Sie wollten ihn von vorneherein niedermachen und das haben sie bis zum Schluss durchgehalten.“

Die beiden Täter sind Anhänger des Fußballclubs FC Schalke, ihr Opfer Dortmund-Fan. „Da ist der Scheiß-Dortmunder“, hatten Zeugen auf dem Kirschenmarktgehört. Thomas Wolf begründete mit dem Hass gegenüber dem anderen Club den niederen Beweggrund. Der Kasseler Angeklagte hatte auchwährend der Haft massive Beschimpfungen gegen Borussia Dortmund niedergeschrieben und kurz nach der Tat in einem Chat mit einem Freund geschrieben, es sei ihm egal, was mit „dem Dortmunder“ sei.

Dass das Gericht Jugendstrafrecht anwendete, sei „kein Selbstgänger“ gewesen. „Wir waren uns aber nicht sicher genug“ und hätten sich deshalb zu Gunsten der Angeklagten entschieden. Die Höchststrafe für versuchten Mord liegt im Jugendrecht bei zehn Jahren.

Erzieherische Maßnahmen statt einer Haftstrafe kamen aus Sicht des Gerichts nicht in Frage. „Die Frage des Erziehungsbedarfs tritt hinter die Schwere der Schuld zurück.“ Und die sei erheblich, sagte Wolf.

Alle Beteiligten hätten Glück gehabt, dass es beim Versuch geblieben sei, sagte Wolf. Deshalb könne man nicht an die untere Grenze der Jugendstrafe gehen. „Irgendwo muss ein ganz großes Loch in der Seele sein, um aus dem Nichts heraus eine solche Tat zu begehen.“

Eine Bewährungsstrafe, wie von der Verteidigung gefordert, sei deshalb nicht in Frage gekommen. „Da sehen sie einen und prügeln den dreivierteltot, sitzen ein halbes Jahr in U-Haft und bekommen dann Bewährung.“ Das sei nicht möglich, sagte Thomas Wolf.

Am letzten von vier Prozesstagen war es vor den Plädoyers und der Urteilsverkündung um die Frage gegangen, ob das 23-jährige Opfer bleibende Schäden durch die Tat erlitten hat.

Er sei streitbarer nicht mehr belastbar, sagte seine Lebensgefährtin, mit der der Angeklagte ein fünf Monate altes Kind hat. Er sei früher nicht aggressiv gewesen. „Das hat sich nach dem Vorfall geändert.“ Ihr Lebensgefährte habe auch manchmal Probleme, die wichtigen Worte zu finden.

Das bestätigte am Freitag Gutachterin Prof. Sabine Nowara, die den 23-jährigen psychologisch untersucht hatte. Es falle dem Mann schwer, komplexe Sachverhalte darzustellen und er sei ziemlich vergesslich geworden. Häufiger habe er Sätze nicht sinnvoll beenden können und unpassende Worte und Redewendungen benutzt.

Nowara sah darin eindeutige Hinweise auf ein „Frontal-Hirn-Syndrom“. „Er ist definitiv nicht mehr in der Lage, seinen Beruf als Krankenpflegehelfer auszuüben.“ Möglicherweise könne der Angeklagte lernen, mit den Auswirkungen wie der Gereiztheit umzugehen und sie unter Kontrolle zu bringen. Heilbar seien diese Schädigungen des Gehirns aber nicht. „Das wird dauerhaft so bleiben und ist zurückzuführen auf das Trauma, dass erlitten wurde.“

Verteidiger kündigt Revision gegen das Urteil an und sieht Mordmerkmal nicht gegeben

Ebenso behalten wird der 23-Jährige eine Narbe am Kopf. Er hatte unter anderem einen Schädelbruch, lebensgefährliche Hirnblutungen und zahlreiche Hämatome erlitten. Das Glück des Mannes: Die Tat geschah mitten auf dem Kirschenmarkt, professionelle Hilfe war schnell vor Ort.

Die Tatsache, dass das Opfer seit seinem 17. Lebensjahr Cannabis konsumiert – in Spitzenzeiten bis zu zwölf Gramm am Tag – habe mit diesen Erscheinungen nichts zu tun, sagte die Gutachterin auf mehrfache Nachfragen der Verteidiger.

Man werde in Revision gehen, kündigte Anwalt Knuth Meyer-Soltau – einer von insgesamt drei Strafverteidigern – gegenüber dieser Zeitung an. Er sehe die Mordmerkmale nicht gegeben. Er hatte in seinem Plädoyer den Tritt gegen den Kopf, den der Kasseler Angeklagte ausgeführt haben soll, bezweifelt.

Beide Angeklagten hatten im letzten Wort vor der Urteilsverkündung nochmals die Taten bereut und sich bei dem Opfer entschuldigt.

Die zweite Anklage gegen den Kasseler wegen des Diebstahls eines Bayern-Fanschals in München und Widerstand war fallengelassen worden.