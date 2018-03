VON MICHAEL TIETZ

Hand in Hand zur Ausbildung

MITTELPUNKTSCHULE WESO-Aurorahütte und Sparkasse stoßen zum Verbund dazu

Bad Endbach-Hartenrod. Unternehmen "live" erleben und frühzeitig Ausbildungsberufe kennen lernen - diese Chancen haben Jugendliche seit drei Jahren an der Mittelpunktschule Hartenrod. Möglich machen dies wiederum heimische Firmen. Sie haben mit der MPS Kooperationsverträge abgeschlossen. Neu in dem Verbund von Schule und Wirtschaft sind nun die WESO-Aurorahütte in Erdhausen und die Sparkasse Marburg-Biedenkopf.

