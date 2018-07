Handtasche entrissen

Die 31-Jährige war am frühen Morgen gegen 3 Uhr zu Fuß in der Heinrich-Heine-Straße unterwegs. Ein Unbekannter näherte sich dem Opfer von hinten und riss dann an dem Trageriemen der Handtasche. Die überraschte Frau stürzte und schrie um Hilfe. Sie kam bei dem Geschehen augenscheinlich ohne Blessuren davon, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Verdächtige mit der Handtasche in unbekannte Richtung. Der Angreifer ist etwa 175 Zentimeter groß und hat eine normale Figur. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose.

Der Unbekannte verfolgte die Frau schon vor der Tat vom Krummbogen aus über die Rudolf-Bultmann-Straße bis die Heinrich-Heine-Straße.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Überfall und dem Tatverdächtigen machen? Wem ist die beschriebene Person schon vorher aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, (0 64 21) 40 60. (red)