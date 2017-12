Heizöl läuft über die Straße

Gefahrgutunfall Über dreistündiger Einsatz in der Steffenberger Bauhofstraße

Steffenberg-Niedereisenhausen Ein großes Aufgebot an Hilfskräften ist in die Bauhofstraße nach Niedereisenhausen gerufen worden. Dort hat es am Donnerstagmittag beim Umpumpen von Heizöl Probleme gegeben.

