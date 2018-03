Von Birgit Heimrich

Herzhäuser sind am Zug

Sachliche Debatte um die Vorrangflächen für Windräder

Denn: Das Vorranggebiet für Windkraft bei Herzhausen, das Dautphetal als eines von vier Gebieten in der Großgemeinde für den neuen Teilplan Energie gemeldet hat, gehört zu 90 Prozent den Herzhäusern. Anders ist es am Hilsberg, auf dem die Kommune Bad Endbach als Platzhirsch einen Windpark baut, und anders ist es auch am Schwarzenberg, wo der Gemeinde Breidenbach immerhin noch 60 Prozent des Vorrangfläche selbst gehören, auf der ein Windpark entstehen soll.

