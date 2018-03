"Heye’s Society" spielt im Rathaus

JAZZ Konzert zum 100. Geburtstag

BIEDENKOPF Vor 100 Jahren entstand die erste Jazzschallplatte. Jazz erklingt daher auch in diesem Jahr live in Biedenkopf, am Sonntag,27. September ab 17 Uhr im Biedenkopfer Rathaus.

Copyright © mittelhessen.de 2015