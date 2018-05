Von Christian Röder

High-Speed-Internet für jedes Haus?

PARLAMENT Konzept zur Glasfaserversorgung geplant

Dautphetal Nach DSL und Vectoring will die Gemeinde Dautphetal nun den dritten Schritt hin zu High-Speed-Internet für alle gehen. Die Verwaltung will prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Glasfaserkabel in jeden Haushalt zu legen – und was dies kostet.

