Von Hartmut Bünger

Hilfe für Kinder auf der Straße

Ehrung Karl Brunner wird heute in Biedenkopf mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet

Biedenkopf Karl Brunner erhält heute das Verdienstkreuz am Bande für seinen langjährigen persönlichen Einsatz für den Verein „Kinderheim Bindura“. Über seine Person möchte er am liebsten aber gar nicht sprechen. Viel lieber über die Arbeit. Und die Not der Straßenkinder.

