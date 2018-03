Dautphetal-Holzhausen (red). Der Bienenzuchtverein Holzhausen und Umgebung 1909 lädt zur Mitgliederversammlung am Samstag, 14. Februar, ab 14 Uhr in die Gaststätte Campingklause in Niedereisenhausen ein. Auf der Tagesordnung stehen auch Ehrungen und (...)