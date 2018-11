Hochwertige Erde geht nicht verloren

PARLAMENT Flächennutzungsplan wird geändert / Dorfplatz-Boden kommt an anderer Stelle in Günterod zum Einsatz

Bad Endbach In Günterod wird ein Dorf- und Festplatz entstehen. Das Genehmigungsverfahren läuft. Auf dem geplanten Areal in der Denkmalstraße befindet sich noch hochwertige Erde. Die wird später an anderer Stelle im Ort wieder aufgetragen.

