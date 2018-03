Höhenfeuerwerk zur Eröffnung

GLAUBE Special Service lädt in neues Gemeindezentrum in Gladenbach ein

Gladenbach Schon von Weitem erkennt man das neue Gemeindezentrum von „Special Service“ am Rande Gladenbachs an seinem leuchtenden Kreuz. Am Sonntag wurde es eröffnet.

