Von Sascha Valentin

Holzklotz wird zum Hirschkopf

HESSENPARK Manfred Jahn fertigt originalgetreuen Hirschkopf für das Freilichtmuseum

Biedenkopf/Neu-Anspach Immer mehr Spuren im Hessenpark in Neu-Anspach führen in das Hinterland. Verantwortlich dafür ist Manfred Jahn aus Biedenkopf, der den Restauratoren in dem Freilichtmuseum schon bei mehreren Projekten geholfen hat.

Copyright © mittelhessen.de 2018