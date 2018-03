Von Helga Peter

Im März geht es am Parkplatz los

Ortsbeirat Schlierbacher fühlen sich bei weiteren wichtigen Projekten übergangen

Bad Endbach-Schlierbach Zwei Projekte stehen in Schlierbach kurz vor der Umsetzung: Die Neugestaltung des Parkplatzes in Verbindung mit der Straße am Dorfgemeinschaftshaus wird ebenso in Angriff genommen wie die Erneuerung des Dachs des Dorftreffpunkts.

