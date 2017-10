Von Beate Gerhard

In Wallau wird es richtig bunt

Aktion „Einkaufen im Lichtermeer“ wird am 1. November zehn Jahre alt

Biedenkopf-Wallau „Es wird richtig bunt. So wie ein zehnter Geburtstag eben ist“, verspricht Holger Zeyen für das diesjährige „Einkaufen im Lichtermeer“ am Mittwoch, 1. November, in Wallau. Der Verkehrs- und Gewerbeverein (VGV) als Veranstalter feiert das zehnte Lichtermeer.

