Von Christian Röder

In den Ferien kommen die Bauarbeiter

SERIE Landkreis steckt in den Sommermonaten rund fünf Millionen Euro in seine Schulgebäude

Marburg-Biedenkopf Sommerzeit ist an Schulen Baustellenzeit: Rund fünf Millionen Euro investiert der Kreis in diesen Sommerferien in Sanierung, Umbau und Instandhaltung – knapp die Hälfte davon fließt in die Schulen des Hinterlands.

Copyright © mittelhessen.de 2017