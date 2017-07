Von Susan Abbe

In der Dexbacher Straße wird alles neu

Spatenstich Arbeiten an Kanal, Wasserleitung, Stromleitung und Straßendecke beginnen Ende Juli

Biedenkopf Umfangreiche Bauarbeiten starten Ende Juli in der Dexbacher Straße in Biedenkopf. Für 435 000 Euro werden Kanal, Wasserleitung, Stromleitung und am Ende die Straßendecke erneuert. Gestern ist der Spatenstich für die Arbeiten, die etwa ein Vierteljahr dauern sollen, erfolgt.

Copyright © mittelhessen.de 2017