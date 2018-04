Von Susan Abbe

In neuen Räumen essen und lernen

Endenbergschule Landkreis gestaltet den Bereich für die Nachmittagsbetreuung neu

Biedenkopf-Breidenstein Die Kinder, die die Nachmittagsbetreuung in der Endenbergschule besuchen, können bald in ganz neu gestalteten Räumen essen, lernen und spielen. 40 000 Euro investiert der Kreis als Schulträger in den Umbau des Betreuungsbereichs.

