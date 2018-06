Innenstadt wird zur Kunst-Meile

In diesem Jahr war alles dabei von „heißen Bildern“ bis hin zur „Kleingartenmalerei“. Und etwas über Marburger Mordfälle konnte man auch noch lernen.

„Das ist hier ja wie Ostereier suchen.“ Menschen mit kleinen Taschenlampen sind dort unterwegs, wo sonst Feuerwehrleute ihre Atemschutz-Übungen absolvieren, im so genannten „Käfig“ auf der Hauptfeuerwache. Bei der „Nacht der Kunst“ durften Besucher buchstäblich „Licht ins Dunkel“ bringen und so Portraits der beiden Fotografen Sylvia und Jochen Heinis entdecken.

Ungewöhnliche Präsentationen und besondere Orte gehören zur „Nacht der Kunst“ ebenso wie ganz klassische Ausstellungen. Galerien und Ateliers, Kunst- und Kulturvereine, Museen und die Sammlungen der Universität sowie Büros, Läden, Kirchen oder Lokale präsentieren alljährlich Kunst in den verschiedensten Ausprägungen. Auch bei der 17. Auflage gab es von Malerei über Fotografie bis hin zur Performance wieder alles zu sehen. Und für die Besucher bedeutete das einmal mehr: Prioritäten setzen.

„Und wohin jetzt?“, lautete die Frage für viele, die mit dem Programm-Flyer in der Innenstadt unterwegs waren. Ein Ehepaar entschied sich bei seinem Stopp auf der Tour entlang des Lahntalradwegs spontan, einige Kunst-Orte in Marburg zu besuchen – sowohl den Flyer wie auch das Smartphone zur Orientierung in der Hand. „Sie sind nicht von hier, oder?“. Nein. „Wir sind aus den USA.“ Einst ausgewandert, jetzt zu Besuch in Deutschland und zufällig an diesem Abend hier gelandet. „Toll, das nehmen wir mit!“

Mitnehmen konnten Kunst-Fans an diesem Abend jede Menge. Inspiration, natürlich. Aber auch ganz „Handfestes“, zum Beispiel ein Stück des Bauzauns, der das noch immer wegen Sanierung geschlossene Kunstmuseum umgibt. Quadratmeterweise wurden die Banner verkauft, um weitere Spenden für die Kampagne „Kunst braucht Raum“ zu generieren. Ein neuer Kunstraum in Marburg, die Galerie JPG in Weidenhausen, war erstmals bei der „Nacht der Kunst“ vertreten. Die war auch der Startpunkt einer weiteren Neuerung, der Aktion des „Kunstfängers von Marburg“. Und genau wie beim berühmten Rattenfänger lockte dabei ein Flötenspieler Besucher durch die Nacht zu fünf weiteren Stationen. Schlusspunkt war eine Musik-Performance vor dem Atelier „Zwischen den Häusern“, wo die Straße zuvor schon für eine Open-Air-Installation von Ursula Eske gesperrt war.

Ebenfalls in Weidenhausen ist wiederum die Atelier-Galerie von Annegrete Henke-Reinarz beheimatet. Die ist eine echte Institution in der regionalen Kunstszene und feiert 40-jähriges Jubiläum. „Anfangs war es nicht leicht, aber es macht immer noch so viel Freude“, resümierte Annegret Henke. Gemeinsam mit ihrem Sohn Anno Henke stellte die Malerin zur „Nacht der Kunst“ unter dem Motto „Wachstum“ aus.

Das, was in den vergangenen Monaten in den Ateliers der Masterstudierenden des Instituts für Bildende Kunst der Universität gewachsen und geworden ist, das konnte dort, am Ortenberg, als „Rundgang 2018“ in der Jahresausstellung begutachtet werden. Für Dozentin Helmi Ohlhagen ist die Vielfalt der Werke das Entscheidende – die auch die Vielfalt im Hinblick auf Alter, Herkunft oder Religion der Studierenden repräsentiert, wie sie erklärte. Eine „One-Woman-Show“ ist in diesem Jahr die Begleitausstellung der Sommerakademie, die bereits vor dem Beginn der Kurse zur „Nacht der Kunst“ eröffnet wurde.

Dozentin Eva Naomi Watanabe zeigt in Bildern und Skulpturen, wie es „Immer und Weiter“ geht. Und nur eine Treppe weiter nach unten in der Oberstadt eröffnete „Ruken“ Halise Adsan in ihrer Galerie ihre Ausstellung „Durchblick“.

Auch die zwei Kirchen Marburgs werden an diesem Abend zum Kunstort

Auch zwei Kirchen wurden für diesen Abend zum Kunstort. In der Kirche St. Peter und Paul waren „Durchkreuzte Wege“ der Malerin Anita Jäger zu sehen, in der Universitätskirche eine Video-Installation des Berliners Benjamin Zuber.

Traditionell einer der „Hot Spots“ war der Kunstverein am Rudolphsplatz. Das benachbarte Capitol-Kino beteiligte sich mit einer Vorführung aus der Reihe „Exhibition on Screen“. Und wen Stichworte wie „Gattenmord“ oder „Bluttat“ nicht schrecken, der konnte sich im Museum Anatomicum von Medizinstudenten durch die neu konzeptionierte Dauerausstellung führen lassen.