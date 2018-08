Von Hartmut Bünger

Interessent zieht Angebot zurück

Parkhotel Arne Mundt will nicht länger auf Entscheidung zum Verkauf warten

Biedenkopf Überraschte Gesichter in der Biedenkopfer Stadtverwaltung, als die Mitarbeiter die Post öffnen. In einem kurzen Schreiben hat Arne Mundt der Stadt nämlich mitgeteilt, dass er kein Interesse mehr am Kauf des Parkhotels habe.

