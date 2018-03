Investitionen freuen Ortsbeirat

GELD Für den gemeindlichen Haushalt gibt es Zustimmung aus Buchenau

Dautphetal-Buchenau In diesem Jahr stehen diverse Straßensanierungen und Kanalarbeiten in Buchenau an. Auch das Alte Rathaus soll zu einem Dorftreff umgebaut werden. Das freut den Ortsbeirat, der dem Zahlenwerk am Donnerstag seine Zustimmung erteilte.

