Jets lassen es über Mittelhessen knallen

Wie die Polizei Mittelhessen per Nachrichtendienst Twitter vermeldet, kam es am Samstagmorgen um 7.38 Uhr im Raum Mittelhessen zu zwei lauten Knallgeräuschen. Diese waren von Marburg über die Ausläufer des Vogelsbergs bis in die Wetterau zu hören. Nach Auskunft der Flugsicherung handelte es sich um den Überflug von zwei Kampfjets der Bundeswehr mit Überschall.

Laut Polizei waren die Abfangjäger gestartet, nachdem ein Verkehrsflugzeug über Funk nicht mehr erreichbar war. "Hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst", teilte die Polizei via Twitter später mit.

Auch im September 2016 hatte der Überschallflug von zwei Kampfjets laute Knallgeräusche verursacht. Damals hatten zwei britische Eurofighter zwölf Kilometer über dem Rhein-Main-Gebiet die Schallmauer durchbrochen. Hunderte besorgte Bürger riefen daraufhin bei der Polizei an. Immerhin war das Ereignis derart laut, dass etwa in Wetzlar der Eindruck entstand, es habe eine heftige Bombenexplosion gegeben. (dwe/ga)