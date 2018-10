Jetzt für Miss Marburg 2018 bewerben

Nach einem kurzzeitigen Tapetenwechsel im vergangenen Jahr findet die Miss Marburg-Wahl diesmal wieder im Schlossbergcenter (Universitätsstraße 15) statt; parallel zu „Marburg b(u)y Night“. Das heißt auch, dass die Location an jenem Freitag bis Mitternacht geöffnet hat.

„Eine Teilnahme ist ebenfalls möglich, wenn die Bewerberin verheiratet ist und Kinder hat“, stellt William Balser von der Wettenberger Agentur „Euromodel“ fest. Weitere Teilnahmebedingungen sind die deutsche Staatsangehörigkeit und keine veröffentlichten oder sichtbaren Nacktaufnahmen, erklärt er.

Weniger nackte Haut, dafür mehr Sommermode – erstmals fällt der Bikini-Walk flach

Balser richtet seit mehreren Jahren für die Miss Germany Corporation die Marburger Städtewahl aus und er hofft auf viele Bewerberinnen. Denn das garantiere eine spannende Wahl in der Unistadt.

Nach Informationen dieser Zeitung wird auch bei der 2018er Auflage der Miss Marburg mindestens eine Kandidatin aus dem Hinterland dabei sein.

Erstmals gibt es nicht nur für die Siegerin eine Schärpe, sondern für die Top 3. Die Gewinnerin des Wettbewerbs hat darüber hinaus die Chance, Miss Hessen oder gar Miss Germany zu werden. Denn: Die Miss Marburg 2018 kann sich bei der folgenden Miss Hessen-Wahl in Gießen direkt für die offizielle Wahl der Miss Germany 2019 im Europa-Park in Rust im Frühjahr kommenden Jahres qualifizieren. Die Chancen, dass die Siegerin aus Marburg die amtierende Schönheitskönigin Anahita Rehbein aus Stuttgart beerbt, sind also durchaus gegeben.

Und so sieht der Ablauf der Miss Marburg-Wahl aus. Um 17 Uhr treffen die jungen Frauen, die sich beworben haben, im Schlossbergcenter ein. Ab 18 Uhr stehen dann das Styling und erste Proben an. Auch die Jury, die letztlich darüber entscheidet, wer Miss Marburg 2018 wird, trifft um diese Zeit ein.

Fürs Publikum gibt es ab 19 Uhr was zu sehen; dann beginnt das Showprogramm rund um die Wahl. Eine Stunde später (ab 20 Uhr) schreiten alle Kandidatinnen über den Catwalk und leiten den ersten Wertungsdurchgang ein. Während diesem werden die jungen Frauen von Moderator Lutz Riemenschneider aus Gladenbach interviewt. Das Publikum hat hier die Möglichkeit, die Bewerberinnen etwas näher kennenzulernen.

Um 22 Uhr startet der zweite Wertungsdurchgang. Dieser findet im Sommerlook statt und ersetzt den Bademode- und Bikini-Walk der vorigen Jahre. Die Miss Marburg-Wahl 2018 ist somit die erste im Landkreis, die nach den neuen Regularien funktioniert, die die Miss Germany Corporation diesen Sommer bekanntgegeben hatte.

Auch bei den folgenden Stationen, den Wettbewerben zu den Miss-Wahlen der Bundesländer und dem Finale, wird es weniger nackte Haut und mehr Sommermode zu sehen geben. Die Siegerehrung für die Miss Marburg-Wahl wird gegen 23 Uhr erwartet. Im vergangenen Jahr ging der Miss Marburg-Titel an Natalie Fischer aus Stadtallendorf. 2017 gewann Monja Möser aus dem Vogelsbergkreis.

Davor konnte Alison Frieler aus Heilbronn das Krönchen für sich beanspruchen. Für eine Marburgerin, die Studentin Mareike Kiel, war eine Miss Marburg-Wahl die Eintrittskarte für den Titel der Miss Hessen 2015.

Bewerben können sich Frauen zwischen 18 und 29 Jahren, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, ab sofort auf www.missgermany.de oder per E-Mail an s.zimmermann(at)missgermany.de.