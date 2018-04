Von Hartmut Bünger

Karl-Hermann Bolldorf will in den Landtag

Wahl Aussichtsreicher Listenplatz für den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag

Die Delegierten wählten den Fraktionsvorsitzenden der AfD im Kreistag Marburg-Biedenkopf auf ihrem Parteitag in Neu-Isenburg am Samstag auf Platz 7 der hessischen Landesliste. Damit hat er nach derzeitigem Stand gute Aussichten, in den Landtag einzuziehen. Die jüngste Wahlumfrage der Forschungsgruppe Wahlen zur hessischen Landtagswahl vom 22. März sieht die AfD momentan bei rund zehn Prozent. Zum Vergleich: Die Linken erhielten 2013 mit 5,2 Prozent sechs Sitze, die Grünen mit 11,1 Prozent 14 Sitze.

Bürgermeister von 1993 bis 2011

Copyright © mittelhessen.de 2018