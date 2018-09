Von Mark Adel

Kartoffelernte wie zu Opas Zeiten

Feier Kombacher beenden Dorfjubiläum mit Erntefest an der Schutzhütte

Biedenkopf-Kombach Es war ein gelungener Abschluss des Jubiläumsjahres: Mehrere hundert Menschen haben am Samstag das Kartoffelfest in Kombach besucht und haben an der Schutzhütte Ernte in vergangenen Zeiten erlebt.

