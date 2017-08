Von Hartmut Bünger

Katharina Debus ist die Erste

Fest Neuapostolische Kirche feiert am Sonntag in Wallau ihr 120-jähriges Bestehen

Biedenkopf-Wallau Unter dem Titel „Freude in Christus“ feiert die neuapostolische Gemeinde in Biedenkopf-Wallau am Sonntag, 6. August, ihr 120-jähriges Bestehen. Zu dem Festgottesdienst mit anschließendem Sektempfang ab 16 Uhr sind alle Bürger eingeladen.

