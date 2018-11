Kattarius tritt doch aus der CDU aus

Stadtparlament Politiker jetzt fraktionslos

Biedenkopf Werner Kattarius tritt nun doch aus der CDU aus. Das hat der Kombacher am Montag dem HA bestätigt. Seine Mandate im Biedenkopfer Parlament und im Kreistag will Kattarius aber behalten. In beiden Gremien sitzt er künftig als fraktionsloses Mitglied.

