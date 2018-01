Von Pascal Reeber

Kein Halt in Marburg: Intercity lässt Fahrgäste stehen

VERKEHR Bahn spricht von bedauerlichem Ereignis

MARBURG Die Deutsche Bahn hat sich am Samstag in Marburg keine Freunde gemacht: Auf dem Weg nach Hamburg rauschte ein Intercity am Abend durch den Bahnhof der Universitätsstadt, an dem er laut Fahrplan halten sollte. Die Reisenden am Bahnsteig blieben ratlos zurück.

