Kein Ortsbeirat mehr in Niederhörlen

WAHL Interessenten ziehen Kandidatur zurück

STEFFENBERG-NIEDER-HÖRLEN Was Ortsvorsteher Arno Blöcher befürchtet hat, ist nun tatsächlich eingetreten: In Niederhörlen wird es in den kommenden fünf Jahren keinen Ortsbeirat geben.

Copyright © mittelhessen.de 2015