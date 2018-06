Von Hartmut Bünger

Keine Mehrheit für neue Berggaststätte

SACKPFEIFE Abgeordnete aus SPD, BB und UBL nehmen sich bis September Zeit / Zustimmung in CDU und FDP

Biedenkopf Die Biedenkopfer Stadtverordneten haben eine Entscheidung zum Bau einer neuen Berggaststätte am Donnerstagabend mehrheitlich vertagt. Erneut befassen wollen sie sich mit dem Thema in ihrer nächsten Sitzung am 13. September.

