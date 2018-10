Von Michael Tietz

Kickers wünschen sich Kunstrasen

ZUSCHUSS Erdhäuser Sportverein hofft auf 40 000 Euro von der Stadt / Ausschuss sagt Ja

Gladenbach-Erdhausen Am Hasengarten soll es grün werden: Der SV „Kickers“ Erdhausen will seinen alten Hartplatz in einen Kunstrasenplatz umbauen. Rund 372 000 Euro soll das kosten. Zehn Prozent davon könnte die Stadt tragen – wenn das Parlament den Zuschuss genehmigt.

