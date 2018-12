Von Sascha Valentin

Kinder backen selbst Lebkuchen

Weihnachtsbäckerei Kindergarten Friedensdorf zu Gast in der Backstube bei Leinwebers

Dautphetal-Holzhausen Zu Besuch in einer echten Weihnachtsbäckerei waren die Kinder des Kindergartens Friedensdorf. Sie haben in der Bäckerei Leinweber in Holzhausen ihre eigenen Lebkuchen hergestellt.

Copyright © mittelhessen.de 2018