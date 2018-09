Kinder machen Jagd auf den Bonbonmann

Weifenbacher Schutzhütte verwandelt sich in ein buntes Kinderparadies

Biedenkopf-Weifenbach In einer Mülltonne durch einen Slalom-Parcours, auf dem Bobbycar in Schussfahrt den Berg hinunter oder ein Wettrennen auf Stelzen – die Schutzhütte in Weifenbach war am Wochenende wieder fest in Kinderhand.

