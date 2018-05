Von Michael Tietz

Kinder sollen Demokratie lernen

POLITIK Bad Endbacher Gemeindevertretung beschließt Jugendparlament mit knapper Mehrheit

Bad Endbach Mitreden und mitbestimmen ist künftig nicht nur den „großen“ Politikern in Bad Endbach vorbehalten. Auch den Jüngeren in der Gemeinde bietet sich bald ein Forum, in dem sie Demokratie üben können. Das Kinder- und Jugendparlament ist beschlossene Sache.

Copyright © mittelhessen.de 2018