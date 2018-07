Kindergarten-Anbau wird teurer als geplant

FINANZEN Abgeordnete vertagen Entscheidung

Bad Endbach Der geplante Anbau an die Kindertagesstätte „Wunderland“ in Bad Endbach ist noch in der Schwebe. Die Gemeindevertretung hat weiteren Beratungsbedarf angemeldet. Grund sind die auf rund 1,2 Millionen Euro gestiegenen Baukosten.

