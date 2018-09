Von Susan Abbe

Kiosk-Fenster wird verschlossen

Ortsbeirat Ziegenberg, Parkplätze und die Park+Ride-Pläne am Bahnhof sind Themen

Biedenkopf Das alte Kiosk-Fenster am Ziegenberg soll mit Bruchsteinen zugemauert werden. Das hat der Biedenkopfer Ortsbeirat einstimmig empfohlen. Zudem haben die Mitglieder über Parkplätze in der Kernstadt und das nach wie vor gesperrte Ausgrabungsgelände am Schloss gesprochen.

Copyright © mittelhessen.de 2018