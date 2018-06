Von Susan Abbe

Klare Regeln für die Schleichwege

B 62-Sperrung Stadt Biedenkopf hat 470 Genehmigungen für Ausweichstrecken erteilt

Biedenkopf An der B 62 in Eckelshausen wird gebaut. Die Umleitungsstrecke ist lang. Mögliche Schleichwege sind für Autos gesperrt – Ausnahmegenehmigungen sollte es so gut wie keine geben. Eigentlich. Jetzt hat die Stadt doch 470 solcher Sondergenehmigungen erteilt.

