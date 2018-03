VON HARTMUT BÜNGER

Koenemann bleibt an der Spitze

TREFFPUNKT Arbeitsgruppe soll Weihnachtsmarkt erneuern

Biedenkopf. Bodo Koenemann bleibt Vorsitzender der Werbegemeinschaft Treffpunkt Biedenkopf. In ihrer Jahreshauptversammlung in der Gaststätte "Zum Kottenbach" bestätigten die Mitglieder ihn am Donnerstagabend mit zwei Enthaltungen im Amt.

